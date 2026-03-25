Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца

Биолог Филин: сок и плоды ландыша могут привести к остановке сердца

Сок и ягоды ландыша при попадании в человеческий организм способны вызвать остановку сердца из-за высокого содержания сердечных гликозидов в этом растении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

Ученый отметил, что типичный ландыш майский крайне ядовитый. При этом он нашел применение в официальной медицине благодаря наличию сердечных гликозидов. Потребление его плодов или сока может быть фатальным и вызвать остановку сердца.

По словам Филина, в московском регионе ландыши появляются в период с мая по июнь. Биолог порекомендовал избегать самостоятельного сбора растений в дикой местности.

«Если вы не знаете, что это за растение, лучше его не трогать. Милый букетик может, к сожалению, привести к очень большим проблемам со здоровьем», — добавил биолог.

