Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

В московском регионе они появляются в период с мая по июнь.

Чем опасны ландыши для человека

Биолог Филин: сок и плоды ландыша могут привести к остановке сердца

Сок и ягоды ландыша при попадании в человеческий организм способны вызвать остановку сердца из-за высокого содержания сердечных гликозидов в этом растении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

Ученый отметил, что типичный ландыш майский крайне ядовитый. При этом он нашел применение в официальной медицине благодаря наличию сердечных гликозидов. Потребление его плодов или сока может быть фатальным и вызвать остановку сердца.

По словам Филина, в московском регионе ландыши появляются в период с мая по июнь. Биолог порекомендовал избегать самостоятельного сбора растений в дикой местности.

«Если вы не знаете, что это за растение, лучше его не трогать. Милый букетик может, к сожалению, привести к очень большим проблемам со здоровьем», — добавил биолог.

Если хочется красоты и уюта в доме, стоит обратить внимание на комнатные растения. Например, фикус не только украшает интерьер крупными глянцевыми листьями, но и очищает воздух. Исследования показали, что он снижает уровень вредных веществ и частиц, в том числе споры плесени.

Алоэ вера — незаменимое растение в доме. Оно известно своими лечебными свойствами, а также умеет впитывать влагу из воздуха и обладает природными антимикробными свойствами.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
