В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Парламентарий отметил, что в стране продолжат блокировать устройства с доступом к деструктивному контенту.

Когда в России запретят ВПН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России не планируют вводить запрет на VPN

Тема полного запрета VPN-сервисов в России в Государственной думе не поднималась. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред ГД по информационной политике Антон Горелкин.

«Такие инициативы не рассматриваются», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также отметил, что сегодня в стране функционирует множество сервисов, соответствующих российскому законодательству, которые играют важную роль для корпоративного сектора.

«Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — добавил он.

При этом Горелкин уточнил, что Роскомнадзор продолжит блокировать сервисы, предоставляющие доступ к деструктивному контенту. Он заключил, что ведомство «занимается этой работой точечно».

Ранее 5-tv.ru писал о завершении процедуры блокировки Telegram. Сейчас мессенджером невозможно пользоваться без VPN-устройств или прокси-серверов, однако пользователи пока не спешат переходить на другие платформы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

