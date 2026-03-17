Блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию, уверен эксперт

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 67 0

Денис Кусков констатировал, что пользоваться мессенджером без VPN бесполезно, однако массового перехода на другие сервисы не наблюдается.

Эксперт: блокировка Telegram в РФ вошла в завершающую стадию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Замедление Telegram

ТАСС: блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию

В России практически завершена процедура блокировки Telegram, однако массового перехода пользователей на другие платформы не наблюдается. Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт отметил, что пытаться пользоваться мессенджером без VPN сейчас бессмысленно. Тем не менее, как свидетельствует практика, аудитория не спешит «мигрировать» на альтернативные площадки. На протяжении последнего времени поступало множество жалоб от граждан на сбои в работе Telegram по всей территории страны, а сложности с доступом есть даже при подключении через VPN — и в мобильной, и в веб-версии сервиса.

Днем ранее Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру штраф в размере 35 миллионов рублей. Причина знакомая: отказ администрации ресурса удалить противоправный контент. Заявлено, что на ресурсе можно встретить призывы к экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также инструкции по изготовлению и приобретению наркотических средств.

До этого глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Telegram проигнорировал порядка 150 тысяч запросов, касающихся удаления запрещенной информации.

В Кремле ранее подчеркивали, что для продолжения функционирования в российском правовом поле мессенджер обязан соблюсти два основных условия: оперативно удалять нелегальный контент и обеспечить хранение персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных внутри страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта сообщил, что на данный момент сведений о диалоге с руководством Telegram не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Замедление Telegram
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Ради наследства и любовника: автор детской книги о скорби отравила мужа
16:39
Обломки ракет упали на Храм Гроба Господня в Иерусалиме
16:35
«Уже состоялась»: Зендая прокомментировала новости о тайной свадьбе с Холландом
16:28
Звезду «Спасателей Малибу» задержали за спасение собак с фермы
16:25
Трое человек пропали в Ботлихском районе Дагестана
16:17
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют пересмотра приговора

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео