Блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию, уверен эксперт

ТАСС: блокировка Telegram в России вошла в завершающую стадию

В России практически завершена процедура блокировки Telegram, однако массового перехода пользователей на другие платформы не наблюдается. Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт отметил, что пытаться пользоваться мессенджером без VPN сейчас бессмысленно. Тем не менее, как свидетельствует практика, аудитория не спешит «мигрировать» на альтернативные площадки. На протяжении последнего времени поступало множество жалоб от граждан на сбои в работе Telegram по всей территории страны, а сложности с доступом есть даже при подключении через VPN — и в мобильной, и в веб-версии сервиса.

Днем ранее Таганский районный суд Москвы назначил мессенджеру штраф в размере 35 миллионов рублей. Причина знакомая: отказ администрации ресурса удалить противоправный контент. Заявлено, что на ресурсе можно встретить призывы к экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также инструкции по изготовлению и приобретению наркотических средств.

До этого глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Telegram проигнорировал порядка 150 тысяч запросов, касающихся удаления запрещенной информации.

В Кремле ранее подчеркивали, что для продолжения функционирования в российском правовом поле мессенджер обязан соблюсти два основных условия: оперативно удалять нелегальный контент и обеспечить хранение персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных внутри страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта сообщил, что на данный момент сведений о диалоге с руководством Telegram не поступало.

