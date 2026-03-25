В США пивоварня использует углекислый газ с парковки для производства напитков

Американская пивоварня Almanac Beer Company нашла необычный способ решить проблему с поставками углекислого газа (CO₂), необходимого для карбонизации пива. Компания начала собирать его прямо из воздуха на своей парковке с помощью специальной установки. Об этом пишет The New York Times.

Как это работает

Технология представляет собой модульную систему, похожую на огромный кондиционер с трубой наверху. Устройство улавливает углекислый газ из окружающего воздуха, а другая установка, размещенная в транспортном контейнере, сжижает его, превращая в чистый продукт, пригодный для использования в напитках.

По словам автора идеи Дамиана Фагана, раньше пивоварня зависела от коммерческих поставщиков, которые регулярно срывали поставки или сокращали объемы. Осенью компания даже была вынуждена на два дня приостановить производство из-за нехватки CO₂.

«Без углекислого газа мы не можем варить пиво, разливать его по бутылкам и продавать», — объяснил Фаган.

Экономия и экология

Новая технология оказалась не только надежнее, но и дешевле. Жидкий углекислый газ обходится на 15–20% дешевле обычного коммерческого продукта. По словам Фагана, за год это позволяет экономить десятки тысяч долларов.

При этом экологическая составляющая стала приятным бонусом.

«Мы буквально забираем углерод из окружающей среды. Это довольно сюрреалистично и удивительно», — признался глава пивоварни.

Сейчас компания производит 20% своего пива с использованием уловленного на месте углекислого газа. В течение года компания планирует довести этот показатель до 100%.

Почему это важно

Инженер-химик из Технологического института Джорджии Мэтью Реалфф отметил, что технология прямого улавливания из воздуха может стать важным инструментом в борьбе с глобальным потеплением. Она позволяет не только сокращать текущие выбросы, но и компенсировать накопленные за прошлые годы.

Установки рассчитаны на улавливание от 100 до 1000 тонн углекислого газа в год. Компания делает ставку на модульность: систему можно масштабировать не за счет увеличения размеров, а за счет увеличения количества модулей, что позволяет быстро реагировать на спрос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.