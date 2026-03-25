Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Москва вошла в тройку лидеров среди городов мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

За 2025 год москвичи побывали в городских учреждениях культуры рекордные 340 миллионов раз. В частности, парки культуры и отдыха посетили 282,5 миллионов человек, культурные центры и библиотеки — 26,3 миллионов человек, музеи и выставочные залы — порядка 19 миллионов человек. Кроме того, в столичных театрах побывали больше пяти миллионов зрителей, на концертных площадках — 2,4 миллиона зрителей, в цирках — 0,9 миллионов зрителей.

«Благодаря многочисленным событиям весь город, по сути, уже превратился в единую театральную и концертную площадку под открытым небом на улицах и бульварах», — сказал Собянин.

В планах на 2026 год — расширять московскую сеть культурных учреждений. В частности, будет завершено создание креативного кластера на кинозаводе «Москино» с уникальным павильоном для подводных съемок. Кроме того, планируется открыть вторую очередь Креативного кластера «Сколково», а также продолжать работу по модернизации Театра оперетты, Театра Олега Табакова и Театра Моссовета.

