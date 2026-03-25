«Любой разговор может оказаться последним»: умер актер Тихон Котрелев

На 50-м году жизни умер актер и сценарист Тихон Котрелев

Российский актер, режиссер и сценарист Тихон Котрелев скончался в возрасте 49 лет. Как пишет ТАСС со ссылкой на близких артиста. О смерти также написал сын актера Петр — он посвятил отцу эмоциональный пост в соцсетях.

«Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет. Замечательный, добрый, тонкий и невероятно любящий человек. Очень красивый и внешне и внутренне. У него огромная семья, двое сыновей, мы всегда будем помнить самое прекрасное, что в нем было и есть. Пожалуйста, берегите друг друга. Звоните, помогайте, заботьтесь. Любой разговор может оказаться последним. Все, кто знал и любил его, пожалуйста, приходите на отпевание и похороны. Вся информация позже. Царствие небесное!» — написал Петр Котрелев.

Точная причина смерти пока официально не названа. При этом известно, что артист страдал тяжелым заболеванием — панкреонекрозом.

Тревожные новости перед трагедией

За несколько дней до смерти актера его родственники начали бить тревогу: он перестал выходить на связь. По словам сестры, Котрелев заперся в квартире на Гоголевском бульваре и не отвечал на звонки.

По информации StarHit.ru, спустя некоторое время его все же обнаружили дома живым. Тогда брат артиста Федор заверял журналистов, что серьезной опасности нет. Врачи осмотрели Котрелева, однако он отказался от госпитализации.

Соседи рассказывали, что актер долгое время испытывал проблемы с алкоголем и мог надолго исчезать. Позже близкие приняли решение направить его в специализированную клинику. Когда журналисты вновь попытались получить комментарий у родственников, те уже не смогли говорить о случившемся.

От журналистики к сцене

Тихон Котрелев родился в творческой семье: его отец был филологом-историком, мать — художницей. Детство будущего артиста прошло в центре Москвы, на Арбате.

Сначала он выбрал путь журналиста — окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности филология и несколько лет работал в печатных изданиях и на телевидении. Однако в 25 лет решил кардинально изменить жизнь и поступил в ГИТИС.

После выпуска Котрелев играл в театре, а затем начал активно сниматься в кино и на телевидении. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Зона», «Хирург», «Тихий Дон» и «13 клиническая. Начало». В его фильмографии преобладали исторические проекты и фантастические картины.

Личная жизнь артиста

О семейных отношениях актера известно немного. Во время учебы он познакомился с актрисой Еленой Плаксиной. Пара поженилась в 2008 году, однако спустя несколько лет их союз распался. Детей в этом браке не было.

Позднее Плаксина вспоминала один из разговоров с бывшим супругом.

«И я, рыдая, звоню Тихону. Говорю: „Тихон, мне тут монах сказал, что мы должны с тобой жить вместе. Дважды в одну воду не войдешь. Любить мы так не будем, той любви, которую я ищу, я не найду“. Он говорил: „Ты что, с ума сошла?“ А я говорю: „А ты-то как, одинокий или что?“ Да нет, говорит, я женат. Я: «Господи, какое счастье, что ты женат!» — рассказывала актриса.

После развода Котрелев предпочитал не распространяться о личной жизни. Известно лишь, что он вновь вступил в брак, в котором у него родились двое сыновей.

Дата и место прощания с артистом пока не объявлены.

