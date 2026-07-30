Девочка из Приморья серьезно пострадала, выпив средство для чистки плит

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 49 0

Кроме того, выяснилось, что семья не привела ребенка на контрольный осмотр вопреки предписанию врачей.

Девочка выпила средство для чистки плит и похудела

Фото: © Getty Images/Future Publishing/Contributor

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В Приморском крае школьница оказалась на больничной койке после того, как случайно выпила жидкость для чистки плит. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Инцидент произошел в городе Лесозаводск. Врачи, которые обследовали 11-летнюю девочку после случившегося, рекомендовали ей прийти на контрольный осмотр через две недели. Однако семья привела ребенка только спустя месяц, когда пострадавшая не могла уже ни есть, ни пить.

В ведомстве заявили, что к этому моменту у школьницы выявили тяжелое рубцовое сужение. Кроме того, из-за этого она потеряла 15 килограммов. Ее доставили в краевую детскую клиническую больницу № 1.

«При позднем обращении формируются грубые рубцы, лечение может продолжаться годами, а в некоторых случаях ребенку требуется сложная реконструктивная операция», — приводит пресс-служба слова врача-хирурга Марины Юркиной.

Специалист добавила, что за последние несколько лет клиника оказала помощь свыше десяти гражданам, которые столкнулись с похожими ожогами пищевода. При этом чаще с проблемой сталкиваются именно дети.

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