Новая волна ударов по Ирану: в Бушере прогремели взрывы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 113 0

Взрывы также зафиксировали в районах Абадана и на острове Кешм.

Атака США на Иран — в городах прогремели взрывы

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

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Взрывы прогремели на юге Ирана

В нескольких городах Ирана прогремели взрывы на фоне возобновления атак со стороны американских вооруженных сил. Об этом сообщает местный телеканал Press TV.

«Взрывы слышны в нескольких южных локациях в Иране на фоне атак США», — говорится в публикации.

Телеканал заявил, что взрывы прозвучали в городе Бушер, а также в нескольких районах, расположенных в окрестностях населенного пункта Абадан.

Кроме того, агентство Tasnim пишет о трех взрывах на острове Кешм.

Центральное командование ВС США этой ночью на своей странице в социальной сети Х сообщило о начале новой волны ударов по исламской республике. 

Ранее 5-tv.ru писал о разработке главой CENTCOM плана по проведению новой военной операции против Ирана, в рамках которой планируется в течение двух недель наносить интенсивные удары по территории исламской республики. При этом в штабе вооруженных сил выступили и с более осторожной риторикой, намекая, что, если запасы ракет-перехватчиков ПВО на Ближнем Востоке будут израсходованы, это приведет к негативным последствиям для нацбезопасности США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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