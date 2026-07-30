Новая волна ударов по Ирану: в Бушере прогремели взрывы
Взрывы также зафиксировали в районах Абадана и на острове Кешм.
Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati
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Взрывы прогремели на юге Ирана
В нескольких городах Ирана прогремели взрывы на фоне возобновления атак со стороны американских вооруженных сил. Об этом сообщает местный телеканал Press TV.
«Взрывы слышны в нескольких южных локациях в Иране на фоне атак США», — говорится в публикации.
Телеканал заявил, что взрывы прозвучали в городе Бушер, а также в нескольких районах, расположенных в окрестностях населенного пункта Абадан.
Кроме того, агентство Tasnim пишет о трех взрывах на острове Кешм.
Центральное командование ВС США этой ночью на своей странице в социальной сети Х сообщило о начале новой волны ударов по исламской республике.
Ранее 5-tv.ru писал о разработке главой CENTCOM плана по проведению новой военной операции против Ирана, в рамках которой планируется в течение двух недель наносить интенсивные удары по территории исламской республики. При этом в штабе вооруженных сил выступили и с более осторожной риторикой, намекая, что, если запасы ракет-перехватчиков ПВО на Ближнем Востоке будут израсходованы, это приведет к негативным последствиям для нацбезопасности США.
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