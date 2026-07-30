Логистический склад загорелся после атаки беспилотников ВСУ под Пензой

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 251 0

Из зоны возгорания эвакуировали около 200 человек.

Атака ВСУ на Пензенскую область 30 июля — удар по складу

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После атаки украинских беспилотников на логистическом складе в Пензенской области вспыхнул пожар, ранения получил, предварительно, один человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал глава региона Олег Мельниченко.

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал губернатор.

Он отметил, что на месте происшествия находятся врачи, полицейские и пожарные, которые занимаются ликвидацией огня. Мельниченко добавил, что на территории объекта наблюдается открытое горение.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать российские регионы. Противник для этих целей использует как летательные аппараты, так и ракеты. От агрессивных действий боевиков страдает мирное население.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке дронов противника на Рязанскую область. В результате удара на одном из местных предприятий начался пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео