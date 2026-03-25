Путин подписал указ о запрете вывоза наличных рублей свыше $100 тысяч в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Документ опубликован 25 марта на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить сумму, превышающую эквивалент 100 тысяч долларов по курсу Центробанка на дату вывоза. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить наличные запрещено вне зависимости от суммы.

Исключение сделано для случаев, когда валюта вывозится через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах России. Но для этого понадобятся банковские выписки, подтверждающие снятие средств со счетов.

Кроме того, с 1 мая вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Исключения возможны только через определенные аэропорты — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивосток — при наличии заключения Федеральной пробирной палаты. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут вывозить золото в государства, не входящие в ЕАЭС. Указ уже вступил в силу.

