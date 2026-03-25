Путин подписал указ о запрете вывоза наличных рублей свыше $100 тысяч в ЕАЭС

Анастасия Антоненко
Сколько разрешено вывозить из России наличных денег

Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Документ опубликован 25 марта на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля физическим лицам запрещено вывозить сумму, превышающую эквивалент 100 тысяч долларов по курсу Центробанка на дату вывоза. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить наличные запрещено вне зависимости от суммы.

Исключение сделано для случаев, когда валюта вывозится через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах России. Но для этого понадобятся банковские выписки, подтверждающие снятие средств со счетов.

Кроме того, с 1 мая вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Исключения возможны только через определенные аэропорты — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивосток — при наличии заключения Федеральной пробирной палаты. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут вывозить золото в государства, не входящие в ЕАЭС. Указ уже вступил в силу.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео