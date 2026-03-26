Историческая загадка: в Нидерландах нашли останки, которые могут принадлежать д’Артаньяну

В Нидерландах нашли останки, которые могут принадлежать д’Артаньяну

Удивительная находка в Нидерландах, где в одной из деревенских церквей предположительно обнаружены останки самого известного французского солдата. Речь идет о д’Артаньяне, который на момент гибели носил звание маршала. Достоверно известно, что погиб он как раз при штурме городка Маастрихта, а вот дальше следы терялись. Теперь в ходе реставрации был обнаружен скелет, возможно принадлежащий легендарному гасконцу.

«Это, безусловно, историческая находка. Скелет находился на том месте, где раньше стоял алтарь. В то время под алтарем хоронили только членов королевской семьи или других важных деятелей», — рассказал диакон Йос Валке.

Если версия с останками д’Артаньяна подтвердится, то для миллионов поклонников мушкетеров небольшой провинциальный городок в Нидерландах станет местом паломничества.

