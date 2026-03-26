Могут признать незаконной: озвучены риски при покупке недвижимости за границей

|
При совершении подобной сделки необходимо учитывать валютные правила и России, и второй страны.

Сложности покупки недвижимости за границей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Покупка невидимости в недружественных странах для россиян ограничена

При покупке недвижимости в недружественных странах сделка может быть признана незаконной. Об этом изданию Газета.ру рассказал директор консалтинговой компании Владимир Ким.

Эксперт уточнил, что все иностранные компании и граждане делятся на тех, кто является представителем недружественной (США, государства Евросоюза, Япония, Южная Корея) и дружественной (Белоруссия, Армения, ОАЭ, Казахстан, Китай) страны.

И в том, и в другом случае есть свои нюансы. Однако сделки с недружественными нерезидентами строже контролируются, в частности, порядок расчетов жестче.

«Если продавцом выступает нерезидент из недружественной страны, такая сделка ограничена. Исключение возможно, если речь идет о зарубежной недвижимости, а оплата проходит через иностранные счета гражданина РФ, о которых заранее уведомлены налоговые органы. В остальных случаях требуется специальное разрешение правительственной комиссии. Без него сделка может быть признана незаконной», — пояснил Ким.

Директор компании отметил, что с дружественными нерезидентами все немного проще, но и с ними запрещено расплачиваться наличной иностранной валютой. Причем это правило распространяется и на покупки внутри России, и за границей.

Стоит учитывать и особенности правил в конкретных странах. Например, при покупке недвижимости в ОАЭ нарушением валютного законодательства будет оплата чеками, наличными или криптовалютой. В этом случае допускается лишь передача средств через банковские счета.

Ким предупредил, что нарушение правил расчетов через банковские счета и иных требований закона о валютном регулировании может грозить административным штрафом до 40% от суммы операции. А нарушение президентских указов, регулирующих часть ограничений, может стать поводом для оспаривания сделки. А также привести к конфискации уплаченной или полученной суммы в пользу государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Конституционный суд РФ поступила жалоба автомобилиста, который столкнулся с неожиданными финансовыми требованиями после покупки машины за пределами страны. Ему выставили счет почти на 1,3 миллиона рублей вместо 5200 рублей за льготный утилизационный сбор, на который он рассчитывал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
Последние новости

6:14
5:55
5:37
5:19
5:00
4:40
Сейчас читают

Интересные материалы

