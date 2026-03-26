Могут признать незаконной: озвучены риски при покупке недвижимости за границей

Покупка невидимости в недружественных странах для россиян ограничена

При покупке недвижимости в недружественных странах сделка может быть признана незаконной. Об этом изданию Газета.ру рассказал директор консалтинговой компании Владимир Ким.

Эксперт уточнил, что все иностранные компании и граждане делятся на тех, кто является представителем недружественной (США, государства Евросоюза, Япония, Южная Корея) и дружественной (Белоруссия, Армения, ОАЭ, Казахстан, Китай) страны.

И в том, и в другом случае есть свои нюансы. Однако сделки с недружественными нерезидентами строже контролируются, в частности, порядок расчетов жестче.

«Если продавцом выступает нерезидент из недружественной страны, такая сделка ограничена. Исключение возможно, если речь идет о зарубежной недвижимости, а оплата проходит через иностранные счета гражданина РФ, о которых заранее уведомлены налоговые органы. В остальных случаях требуется специальное разрешение правительственной комиссии. Без него сделка может быть признана незаконной», — пояснил Ким.

Директор компании отметил, что с дружественными нерезидентами все немного проще, но и с ними запрещено расплачиваться наличной иностранной валютой. Причем это правило распространяется и на покупки внутри России, и за границей.

Стоит учитывать и особенности правил в конкретных странах. Например, при покупке недвижимости в ОАЭ нарушением валютного законодательства будет оплата чеками, наличными или криптовалютой. В этом случае допускается лишь передача средств через банковские счета.

Ким предупредил, что нарушение правил расчетов через банковские счета и иных требований закона о валютном регулировании может грозить административным штрафом до 40% от суммы операции. А нарушение президентских указов, регулирующих часть ограничений, может стать поводом для оспаривания сделки. А также привести к конфискации уплаченной или полученной суммы в пользу государства.

