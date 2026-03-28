The Guardian: каждому человеку необходимо индивидуальное количество часов сна

Традиционное представление о необходимости строго восьмичасового сна не является универсальной истиной для каждого человека. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Рассел Фостер из Оксфордского университета подчеркивает, что средние показатели, часто транслируемые в медиа, не учитывают индивидуальные особенности организма.

Согласно его мнению, важнее ориентироваться на собственное состояние: если человек спит по шесть часов, не чувствует усталости и не нуждается в кофеине, это может быть его генетической нормой.

Однако хронический дефицит отдыха все же несет серьезные угрозы, включая риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушения работы глимфатической системы, отвечающей за очистку мозга от токсинов.

Невролог Гай Лешцинер отмечает, что недостаток сна негативно влияет практически на все системы организма — от иммунитета до восприятия боли. Тем не менее он разделяет осознанное ограничение сна и медицинскую бессонницу.

«У большинства людей, жалующихся на инсомнию, общее время сна при измерении мозговых волн оказывается ненамного короче, чем у обычного человека», — утверждает специалист.

Это явление называют неправильным восприятием состояния сна. При этом эксперты добавляют, что качественный отдых критически важен для решения сложных когнитивных задач. Исследования показывают, что выспавшиеся люди справляются с трудными математическими головоломками в три раза эффективнее тех, кто не «доспал» свою норму.

Важным аспектом является и так называемый «досып» по выходным. Профессор Фостер предупреждает, что попытки наверстать упущенное за неделю могут сбить циркадные ритмы, что затруднит пробуждение в понедельник.

Постоянные скачки режима провоцируют стрессовую реакцию организма, подавляя иммунную систему. В то же время родителям младенцев не стоит паниковать: несмотря на вынужденный недосып, долгосрочные исследования связывают родительство с долголетием и сохранением когнитивных функций.

Для улучшения качества ночного отдыха эксперты советуют использовать плотные шторы и беруши, а также не злоупотреблять алкоголем в качестве седативного средства, так как он лишает сон восстановительной силы.

