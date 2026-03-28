Генетика и самочувствие значат гораздо больше, чем стандартные цифры на будильнике.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
The Guardian: каждому человеку необходимо индивидуальное количество часов сна
Традиционное представление о необходимости строго восьмичасового сна не является универсальной истиной для каждого человека. Об этом сообщает The Guardian.
Профессор Рассел Фостер из Оксфордского университета подчеркивает, что средние показатели, часто транслируемые в медиа, не учитывают индивидуальные особенности организма.
Согласно его мнению, важнее ориентироваться на собственное состояние: если человек спит по шесть часов, не чувствует усталости и не нуждается в кофеине, это может быть его генетической нормой.
Однако хронический дефицит отдыха все же несет серьезные угрозы, включая риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушения работы глимфатической системы, отвечающей за очистку мозга от токсинов.
Невролог Гай Лешцинер отмечает, что недостаток сна негативно влияет практически на все системы организма — от иммунитета до восприятия боли. Тем не менее он разделяет осознанное ограничение сна и медицинскую бессонницу.
«У большинства людей, жалующихся на инсомнию, общее время сна при измерении мозговых волн оказывается ненамного короче, чем у обычного человека», — утверждает специалист.
Это явление называют неправильным восприятием состояния сна. При этом эксперты добавляют, что качественный отдых критически важен для решения сложных когнитивных задач. Исследования показывают, что выспавшиеся люди справляются с трудными математическими головоломками в три раза эффективнее тех, кто не «доспал» свою норму.
Важным аспектом является и так называемый «досып» по выходным. Профессор Фостер предупреждает, что попытки наверстать упущенное за неделю могут сбить циркадные ритмы, что затруднит пробуждение в понедельник.
Постоянные скачки режима провоцируют стрессовую реакцию организма, подавляя иммунную систему. В то же время родителям младенцев не стоит паниковать: несмотря на вынужденный недосып, долгосрочные исследования связывают родительство с долголетием и сохранением когнитивных функций.
Для улучшения качества ночного отдыха эксперты советуют использовать плотные шторы и беруши, а также не злоупотреблять алкоголем в качестве седативного средства, так как он лишает сон восстановительной силы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?