«Слава богу, они не творческие»: Зара рассказала про отношения с сыновьями

|
Лилия Килячкова
Старшему сыну Даниилу скоро исполнится 16, а младшему Максиму — 14 лет. Оба ребенка уже думают о поступлении в вуз.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Зара заявила, что не навязывает детям выбор профессии

Дети заслуженной артистки России Зары не творческие, и певицу это даже радует. Об этом Зара рассказала на концерте «Звезды Дорожного радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

У артистки двое сыновей. Старшему сыну Даниилу скоро исполнится 16, а младшему Максиму — 14 лет. Оба ребенка уже думают о поступлении в вуз.

«Они у меня абсолютно не творческие, слава богу. Одной артистки в семье вот так вот (хватает — Прим. ред.). Но они видят, как мне сложно. Это они видят. И меня, конечно, трогает, когда мне звонят учителя, говорят: „Они боятся вас расстроить, они там как-то не так, не на столько-то баллов написали тест вот“. То есть они меня уважают», — поделилась певица.

Также Зара рассказала, что не навязывает наследникам свое мнение и не ставит перед ними никаких задач, поскольку считает, что у детей очень хрупкая психика. Артистка призвала родителей больше разговаривать с детьми.

«Это не значит, что у вас так должно быть. У меня неидеальная семья. Просто детей <…> друг с другом не нужно никогда сравнивать. Кто-то проявит себя чуть раньше, кто-то проявит чуть позже. Жизнь — она такая непредсказуемая», — отметила Зара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Зара стала больше проникаться судьбой своей мамы после того, как сама родила детей. Для артистки разговоры о маме — это всегда очень трогательный момент, в который ей тяжело сдерживать слезы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
