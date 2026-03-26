На глазах у прохожих: в Москве толпа мужчин силой затолкала девушку в машину и увезла

В Москве толпа мужчин силой затолкала девушку в машину и увезла

В Москве правоохранители начали разбираться в обстоятельствах инцидента, когда неизвестные мужчины насильно усадили девушку в автомобиль и увезли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В полиции пояснили, что по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники устанавливают все детали случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 25 марта. По предварительным данным, очевидцы заметили, как несколько человек грубо затолкали прохожую в машину и скрылись с места.

Позже выяснилось, что инициатором случившегося мог быть родственник девушки. Предполагается, что таким образом он пытался отправить ее на лечение в специализированное учреждение. По информации MK.RU, речь может идти о реабилитационном центре.

