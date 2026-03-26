Трамп уверен, что Ормузский пролив откроется после заключения сделки с Ираном
Безопасность судоходства в регионе напрямую связана с переговорами между Вашингтоном и Тегераном.
Фото: Reuters/Dado Ruvic
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
Есть новость? Присылайте »
Ормузский пролив будет открыт для судоходства после того, как США заключат выгодную сделку с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров.
«Посмотрим, сможем ли мы заключить выгодную сделку, и они (Иран — Прим. ред.) заключат выгодную сделку, и тогда Ормузский пролив откроется», — подчеркнул американский лидер.
Однако Трамп отметил сохраняющуюся неопределенность относительно безопасности маршрута, указав на якобы потенциальные риски минирования акватории. Глава Белого дома добавил, что у Ирана для этого есть специализированное оборудование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран. В списке государств — Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран не видит оснований для допуска к проходу через Ормузский пролив судам из вражеских государств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?