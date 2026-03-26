Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран

Анастасия Антоненко

Решение может повлиять на международные перевозки и энергорынки.

Кому Иран разрешил проход через Ормузский пролив

Фото: Reuters/Stringer

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран разрешил судам из дружественных стран, включая Россию и Китай, проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. Его слова приводит информационное агентство Tansim в Telegram-канале.

«Мы разрешили некоторым странам, которые мы признавали своими друзьями, проходить через Ормузский пролив», — говорится в сообщении.

В списке дружественных стран также находятся Индия, Ирак и Пакистан. Также глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран не видит оснований для разрешения прохода через Ормузский пролив судам из вражеских государств.

О том, что допуск к проходу через пролив смогут иметь суда только из безопасных для Ирана стран, стало известно 22 марта. Об этом заявлял иранский представитель при Международной морской организации (IMO) Али Мусави.

Ключевое условие — координация мер безопасности, которая будет реализовываться благодаря взаимодействию с иранскими властями.

