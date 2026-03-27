«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения

Лилия Килячкова
Что скрывает под собой гонка за идеальным телом?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Расстройство пищевого поведения может скрывать суицидальные наклонности

Расстройство пищевого поведения (РПП) может скрывать под собой суицидальные наклонности. Об этом рассказала психолог Светлана Прель в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках драмеди «Блогерша».

«Это уже психиатрия, я вам так скажу. И как бы они (люди с РПП — Прим. ред.) ни худели, они смотрят в зеркало и видят себя полными. Вот в чем проблема. У них и критика отсутствует», — пояснила психолог.

По словам специалиста, люди с нарушением пищевого поведения всегда будут хотеть стать еще стройнее, и это запускает некую программу самоуничтожения. Прель назвала это очень серьезной проблемой.

«То есть я отказываюсь от еды — это верхушка айсберга айсберга. А за ним <…> будет то, что у человека просто суицидальные наклонности. Но я сам боюсь, да? Уйти из этой жизни. Я хочу чужими руками или прикрываясь какой-то теорией или какой-то модной тенденцией», — отметила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогеру Алане Мамаевой пришлось бороться с РПП после участия в шоу на выживание. Экс-супруга футболиста Павла Мамаева отметила, что во время съемок шоу столкнулась с голодом. Это стало для нее большим испытанием, хотя до этого главным своим страхом она считала пауков. Вернувшись к обычному образу жизни, она столкнулась с перееданием.

