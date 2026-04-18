Землю вновь накроет магнитная буря: когда будет пик активности

Впереди россиян ждет нестабильный период.
Na Zemle nachalas' magnitnaya burya urovnya G1
На Земле началась магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
Ученые отметили: пока активность слабая. Однако впереди россиян ждет нестабильный период, который продлится всю неделю. При этом, как подчеркнули специалисты, острая фаза составит один-два дня. Так, по их прогнозам, пик активности придется на выходные — 18 и 19 апреля.
«Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури). Более высокие значения маловероятны», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Ученые также рассказали, что к концу сегодняшнего дня в небе появится полярное сияние. Однако увидеть его смогут не все. По словам экспертов, это «чудо» будет доступно лишь жителям северо-западной части России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему развитый мозг острее реагирует на магнитные бури. По словам невролога, вся разумная человеческая деятельность связана исключительно с электрическими и магнитными процессами. Все остальное является только его обеспечением. Можно сказать, что магнитное поле Земли — примерно то же, что и атмосфера. То есть, к примеру, если вдруг уровень кислорода снизится, то это сразу же почувствует большое количество людей.
- 17 апр
- Землю накроет серия магнитных бурь: когда ожидается пик активности
- 15 апр
- Солнце сохраняет спокойствие? Прогноз магнитных бурь на 16 апреля 2026
- 8 апр
- Космическая расплата за интеллект: почему развитый мозг острее реагирует на магнитные бури
- 2 апр
- Глава РАН рассказал, влияют ли на самом деле солнечные вспышки на самочувствие
- 2 апр
- Космический шторм атакует Землю: пик магнитной бури придется на 3 апреля
- 31 мар
- Облако плазмы от Солнца может задеть Землю в ночь на 1 апреля — прогноз повышен до уровня G3
- 27 мар
- Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
- 26 мар
- После сильной бури — новый удар? Что произойдет с магнитным полем Земли 26 марта
- 24 мар
- Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
- 23 мар
- Солнце готовит новый удар: геомагнитный прогноз на 23 марта
