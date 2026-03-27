В Петербурге пресекли многомиллионное мошенничество в сфере оборонзаказов

В Петербурге сотрудники отдела экономической безопасности пресекли многомиллионное мошенничество в сфере оборонзаказов. В течение нескольких лет аферисты закупали дешевую сталь, подделывали сертификаты качества и отправляли контрафактную продукцию, в том числе на предприятия ОПК.

Общая сумма поставок составила более полумиллиарда рублей. По делу задержаны пятеро подозреваемых. Разыскиваются организаторы криминальной схемы, сейчас они находятся за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саранске студент первого курса из Москвы стал жертвой мошенников, однако в итоге сорвал их схему и передал похищенные деньги в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, аферисты убедили молодого человека поучаствовать в их действиях и отправили его к 85-летней жительнице Мордовии. Ему нужно было забрать у пенсионерки деньги, назвав заранее оговоренное кодовое слово «рудник». Получив сверток с наличными, юноша открыл его, увидел сумму, превышающую один миллион рублей, и осознал, что оказался втянут в преступную схему

