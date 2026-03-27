Бывший рэпер стал премьер-министром Непала

Премьер-министром Непала стал 35-летний бывший рэп-исполнитель и экс-мэр Катманду Балендра Шах. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Перед тем, как вступить в должность, Шах издал трек, посвященный будущему Непала.

«Единый Непал, на этот раз творится история», — гласит текст композиции.

Сингл собрал более двух миллионов просмотров. До того как занять столь высокий пост, Шах три месяца пробыл на посту мэра Катманду. После политик и музыкант объединил силы с Национальной независимой партией и одержал убедительную победу на всеобщих выборах.

Сторонники Шаха видят в нем «свежую кровь» и шанс преодолеть старые политические проблемы Непала. Именно он негласно возглавил непальских зумеров, которые в сентябре 2025 года начали массово бунтовать после блокировки соцсетей в стране. После тогдашних погромов премьер-министра и президента Непала отправили в отставку.

