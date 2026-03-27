Бывший рэпер стал премьер-министром Непала

|
Сергей Добровинский
Перед избранием он выпустил трек о будущем страны.

Кто стал новым премьер-министром Непала

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министром Непала стал 35-летний бывший рэп-исполнитель и экс-мэр Катманду Балендра Шах. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Перед тем, как вступить в должность, Шах издал трек, посвященный будущему Непала.

«Единый Непал, на этот раз творится история», — гласит текст композиции.

Сингл собрал более двух миллионов просмотров. До того как занять столь высокий пост, Шах три месяца пробыл на посту мэра Катманду. После политик и музыкант объединил силы с Национальной независимой партией и одержал убедительную победу на всеобщих выборах.

Сторонники Шаха видят в нем «свежую кровь» и шанс преодолеть старые политические проблемы Непала. Именно он негласно возглавил непальских зумеров, которые в сентябре 2025 года начали массово бунтовать после блокировки соцсетей в стране. После тогдашних погромов премьер-министра и президента Непала отправили в отставку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
«Результат превзошел ожидания!» — SHAMAN написал хит для Ирины Круг
16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео