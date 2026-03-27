Путин: насыщенная культурная жизнь должна быть доступна для всех россиян

Мария Гоманюк
Развитие такой инфраструктуры в стране позволяет приблизить искусство к людям.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Путин: насыщенная культурная жизнь не должна быть привилегией крупных городов

Равный доступ к культурной жизни должен быть у жителей всех регионов России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте, в которой глава государства участвовал по видеосвязи.

«Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что жители разных регионов должны иметь возможность знакомиться с работами известных режиссеров, посещать театральные постановки и оценивать актерское мастерство, не покидая своих городов.

Президент России добавил, что развитие культурной инфраструктуры в регионах позволяет приблизить искусство к людям и расширяет возможности для их участия в культурной жизни страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин отметил важность поддержания системы образования в искусстве и культуре.

