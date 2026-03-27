Захарова: Зеленский ради власти готов подвергнуть народ новым ужасам

Президент Украины Владимир Зеленский стремится сохранить власть, несмотря на возможные последствия для республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире колумбийского радио Caracol.

По словам дипломата, Зеленский фактически удерживает власть и не намерен от нее отказываться. Она также пояснила, что ради сохранения своего положения он готов идти на шаги, которые могут привести к новым тяжелым последствиям для населения.

«Очевидно, что этот человек узурпировал власть, не хочет ее отдавать», — сказала представитель ведомства.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский не рассматривается российской стороной как легитимный партнер для переговоров. Он подчеркнул, что Москва не намерена подписывать соглашения с действующим украинским руководством в его нынешнем статусе.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что при проведении легитимных выборов на Украине и соответствующем решении российской стороны ведомство сможет организовать голосование украинских граждан на территории России.

Президент России Владимир Путин ранее также отметил, что Москва готова рассмотреть возможность воздержаться от ударов по территории Украины в период возможного голосования. Он подчеркнул, что для признания власти легитимной необходимо проведение выборов, без которых это невозможно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова заявила, что Украина играет в международной политике деструктивную роль.

