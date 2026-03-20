Захарова: Украина играет в международной политике деструктивную роль

Лилия Килячкова 30 0

Киев превратился в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности.

Украина играет в международной политике деструктивную роль

Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва глобальной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Сегодняшняя Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности и стабильности», — говорится в публикации.

Дипломат также сообщила о задержании в Индии шести граждан Украины и одного американца по подозрению в связях с вооруженными группировками. По словам Захаровой, задержания прошли в международных аэропортах Нью-Дели, Лакхнау и Калькутты. Отмечается, что фигуранты дела ранее находились в штате Мизорам, откуда незаконно пересекли границу с Мьянмой.

Там они вступили в контакт с местными вооруженными группировками. По словам Захаровой, речь может идти о передаче беспилотных летательных аппаратов европейского производства, обучении их сборке, ремонту и применению, а также навыкам радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что указанные группировки поддерживают контакты с повстанческими организациями на северо-востоке Индии.

Захарова также отметила реакцию украинской стороны. Посольство Украины в Индии стремилось минимизировать освещение инцидента, в то время как официальные заявления МИД Украины содержали обвинения в адрес некоторых СМИ.

«Произошедшее наглядно свидетельствует, что неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру», — говорится в комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на нехватку ракет из-за войны на Ближнем Востоке. Как отметил украинский политик, конфликт в Иране истощает американские резервы и приводит к сокращению производства систем противовоздушной обороны. Также повышаются цены на энергоносители. Зеленский также подчеркнул, что дефицит снарядов для систем ПВО Patriot наверняка станет проблемой.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

23:30
Трамп назвал преимущество Путина перед Зеленским
23:22
«Каждое слово через сердце»: Паршута растрогалась на сольном концерте в Москве
23:12
«Я не старею. Я повышаю уровень»: опубликовано последнее видео с Чаком Норрисом
23:00
В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в убийстве сверстника
22:47
Захарова: Украина играет в международной политике деструктивную роль
22:44
Копал больше года: пес нашел в саду яд и раскрыл убийство 160-летней давности

Чак Норрис и любовь к России: как актер стал почетным гостем Москвы и полюбил Якутск
От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса
Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео