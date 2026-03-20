Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва глобальной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Сегодняшняя Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности и стабильности», — говорится в публикации.

Дипломат также сообщила о задержании в Индии шести граждан Украины и одного американца по подозрению в связях с вооруженными группировками. По словам Захаровой, задержания прошли в международных аэропортах Нью-Дели, Лакхнау и Калькутты. Отмечается, что фигуранты дела ранее находились в штате Мизорам, откуда незаконно пересекли границу с Мьянмой.

Там они вступили в контакт с местными вооруженными группировками. По словам Захаровой, речь может идти о передаче беспилотных летательных аппаратов европейского производства, обучении их сборке, ремонту и применению, а также навыкам радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что указанные группировки поддерживают контакты с повстанческими организациями на северо-востоке Индии.

Захарова также отметила реакцию украинской стороны. Посольство Украины в Индии стремилось минимизировать освещение инцидента, в то время как официальные заявления МИД Украины содержали обвинения в адрес некоторых СМИ.

«Произошедшее наглядно свидетельствует, что неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру», — говорится в комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на нехватку ракет из-за войны на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.