«Никакого раскаяния»: избившие корреспондента «Известий» не принесли извинений

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Подозреваемые частично признают вину.

Признали ли вину напавшие на журналиста Известий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Напавшие на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина так и не раскаялись в совершении преступления. Об этом сообщил адвокат журналиста Евгений Гибадуллин.

«К сожалению, сегодня никакого раскаяния мы от них не увидели и не услышали, только лишь один принес извинения. Но до сегодняшнего дня никто из них мер, направленных на заглаживание вреда причиненного преступления, не предпринял и не осуществил», — добавил защитник.

Обвиняемые частично признают вину, утверждая, что не знали о профессиональном статусе Полторанина. Подозреваемые в избиении настаивают, что их действия должны расцениваться как обычное административное правонарушение — побои.

Нападение произошло 25 марта. Алексей Полторанин проводил журналистское расследование о нелегальной торговле «красивыми» госномерами. Он пришел в офис фирмы под видом обычного покупателя. Когда сотрудники компании поняли, что их деятельность разоблачена, они напали на корреспондента и избили его. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сейчас все трое подозреваемых находятся под стражей. Им может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео