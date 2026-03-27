«Никакого раскаяния»: избившие корреспондента «Известий» не принесли извинений

Избившие корреспондента Известий не раскаялись в преступлении

Напавшие на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина так и не раскаялись в совершении преступления. Об этом сообщил адвокат журналиста Евгений Гибадуллин.

«К сожалению, сегодня никакого раскаяния мы от них не увидели и не услышали, только лишь один принес извинения. Но до сегодняшнего дня никто из них мер, направленных на заглаживание вреда причиненного преступления, не предпринял и не осуществил», — добавил защитник.

Обвиняемые частично признают вину, утверждая, что не знали о профессиональном статусе Полторанина. Подозреваемые в избиении настаивают, что их действия должны расцениваться как обычное административное правонарушение — побои.

Нападение произошло 25 марта. Алексей Полторанин проводил журналистское расследование о нелегальной торговле «красивыми» госномерами. Он пришел в офис фирмы под видом обычного покупателя. Когда сотрудники компании поняли, что их деятельность разоблачена, они напали на корреспондента и избили его. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сейчас все трое подозреваемых находятся под стражей. Им может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

