Начнется с острова: США приняли решение по наземной операции против Ирана

Axios: США хотят начать наземную операцию против Ирана с острова Абу-Муса

Энергокризис, судя по всему, подталкивает США к скорейшему решению иранского вопроса. Так считают американские журналисты, которые выяснили, что администрация Трампа все же планирует начать наземную операцию против Ирана. По данным The New York Times, решение уже принято.

Axios пишет, что даже определены цели. В первую очередь Пентагон предлагает захватить остров Абу-Муса в восточной части Персидского залива. Он небольшой, но имеет стратегическое значение, так как находится у входа в Ормузский пролив.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пересмотрели список целей, исключив из него ряд ключевых фигур правительства республики. Предварительно, это необходимо для возобновления контактов. Так, из перечня исключили главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммад-Багер Галибафа.

В то же время Тегеран заявил о планах подчинить себе Ормузский пролив навсегда. Сейчас проход через него открыт для России, Китая, Индии, Ирака, Пакистана и других государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.