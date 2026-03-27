Начнется с острова: США приняли решение по наземной операции против Ирана
Такие меры связаны с энергокризисом.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Brian Calhoun; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Axios: США хотят начать наземную операцию против Ирана с острова Абу-Муса
Энергокризис, судя по всему, подталкивает США к скорейшему решению иранского вопроса. Так считают американские журналисты, которые выяснили, что администрация Трампа все же планирует начать наземную операцию против Ирана. По данным The New York Times, решение уже принято.
Axios пишет, что даже определены цели. В первую очередь Пентагон предлагает захватить остров Абу-Муса в восточной части Персидского залива. Он небольшой, но имеет стратегическое значение, так как находится у входа в Ормузский пролив.
Ранее 5-tv.ru писал, что США пересмотрели список целей, исключив из него ряд ключевых фигур правительства республики. Предварительно, это необходимо для возобновления контактов. Так, из перечня исключили главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммад-Багер Галибафа.
В то же время Тегеран заявил о планах подчинить себе Ормузский пролив навсегда. Сейчас проход через него открыт для России, Китая, Индии, Ирака, Пакистана и других государств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 мар
- КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
- 27 мар
- ООН создала специальную группу для возобновления судоходства в Ормузском проливе
- 27 мар
- В ЦАХАЛ заявили о начале новой волны ударов по целям «Хезболлы» в Бейруте
- 27 мар
- Прикрываются перемирием: США наращивают число военных на Ближнем Востоке
- 27 мар
- «Мы полностью выиграли»: Трамп заявил о победе США над Ираном
- 27 мар
- Трамп дал Ирану еще десять дней на разблокировку Ормузского пролива
- 27 мар
- ОАЭ готовы применить боевой флот ради открытия Ормузского пролива
- 27 мар
- Иран ударил по базам США в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии
- 27 мар
- В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»
- 27 мар
- Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
Читайте также
Нашли ошибку?