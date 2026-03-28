«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе

Сын Децла, Антоний Толмацкий, не может назвать себя уверенным человеком

Сын легендарного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий — Прим. ред.) Антоний пока не может назвать себя абсолютно уверенным человеком. Об этом артист признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере драмы «Космос засыпает».

По словам Антония, внутренний поиск для него — постоянный процесс. Он старается развиваться и переосмысливать себя, но не спешит называть себя уверенным человеком.

«Всегда в поисках, всегда стараюсь обрести (уверенность. — Прим. ред.) по-новому. Не скажу, что я уверен в себе, но и обратного не буду утверждать», — поделился он.

Антоний идет по стопам отца и активно занимается музыкой. Уже в июне у него выйдет первый сольный альбом — до этого на стриминговых площадках появилось шесть его синглов. Говоря об ориентирах в творчестве, артист отметил, что старается не создавать себе кумиров, хотя фигура отца для него очень значима.

«Наверное, на папу (равняюсь. — Прим. ред.), но это очень грубо говорить. Я скажу, что на себя в первую очередь ориентируюсь. Когда что-то цепляет и вдохновляет — это главное, а брать что-то за постулат я не собираюсь», — подчеркнул он.

Антоний — единственный сын артиста Децла и модели Юлии Киселевой. В феврале 2019 года, когда ему было 13 лет, отец скончался после выступления в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Несмотря на то что музыкант ушел из жизни всего в 35 лет, он оставил после себя огромное наследие, которое повлияло на развитие российского рэпа и хип-хопа.

