«Была героиней»: в Al Mayadeen прокомментировали гибель журналистки Фатимы Фтуни

В Al Mayadeen назвали погибшую журналистку канала Фатиму Фтуни героиней

Погибшая при атаке Израиля на Ливан журналистка канала Al-Mayadeen Фатима Фтуни — героиня СМИ. Об этом заявил директор ближневосточного информбюро Al Mayadeen Рони Альфа в Telegram-канале вещателя.

«Фатима Фтуни была героиней Al Mayadeen, <…> и арабских и мировых СМИ. <…> Мы скорбим о Фатиме Фтуни и даем клятву ее душе, что мы останемся верны посланию сопротивления, свободы и суверенитета», — сказал он.

Альфа добавил, что журналистка всегда доносила до зрителей послания «сопротивления, свободы и суверенитета». Телеканал также привел слова главы отдела медиа Университета искусств, науки и технологий Ливана Талаля Хатума. Он сказал, что после трагичной гибели Фатимы Фтуни и Али Шуайба мир потерял честных журналистов, которые прозрачно освещали ситуацию на Ближнем Востоке.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обострение ситуации в регионе произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Взаимные удары затронули как военные, так и гражданские объекты, что привело к жертвам и дальнейшей эскалации конфликта, в том числе к атакам по израильским городам и американским базам, а также к закрытию воздушного пространства в ряде стран.

