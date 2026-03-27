В ЦАХАЛ заявили о начале новой волны ударов по целям «Хезболлы» в Бейруте

Мария Гоманюк
Атаки направлены на инфраструктуру движения в ливанской столице.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую серию ударов по объектам движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщили представители израильской армии в Telegram-канале.

В военном ведомстве уточнили, что атаки направлены на инфраструктуру движения в ливанской столице.

Помимо этого, стало известно о других инцидентах. По данным издания Washington Examiner, FPV-дрон, принадлежащий «Хезболле», атаковал израильский танк Merkava Mk3. Информация о степени повреждений техники не приводилась.

Днем ранее агентство Reuters сообщило, что власти Ирана настаивают на включении Ливана в возможное соглашение о прекращении огня с участием США и Израиля. По данным источников, «Хезболла» получила от Тегерана сигналы о стремлении к договоренностям, которые могли бы остановить израильские удары.

18 марта израильская авиация нанесла удар по району Башура в Бейруте, в результате чего был разрушен 12-этажный жилой дом. Тогда сообщалось, что это был уже третий удар по городу менее чем за шесть часов.

Конфликт на Ближнем Востоке

Обострение ситуации в регионе произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Взаимные удары затронули как военные, так и гражданские объекты, что привело к жертвам и дальнейшей эскалации конфликта, в том числе к атакам по израильским городам и американским базам, а также к закрытию воздушного пространства в ряде стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что США приняли решение по наземной операции против Ирана.

