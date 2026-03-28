Двое мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ по Энергодару

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Врачи оказывают раненным необходимую медицинскую помощь.

Сколько человек пострадали при обстреле Энергодара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале

Ранения получили девушка 1995 года рождения и мужчина 1988 года рождения. Местные жители оперативно доставили пострадавших в медико-санитарную часть № 145. Сейчас врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь. 

«Напоминаю: в городе сохраняется чрезвычайно высокий уровень дроновой опасности», — предупредил мэр Максим Пухов. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Ярославской области погиб ребенок. Дрон повредил частный дом, в котором находился несовершеннолетний, его родители получили тяжелые травмы. Также пострадала жительница соседнего дома. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что в атаке участвовали более 30 беспилотников, которые отражали силы ПВО и РЭБ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

