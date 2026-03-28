Ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Ярославской области

В налете на регион участвовали более 30 вражеских БПЛА.
Ребенок погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Беспилотник повредил частный дом в Ярославском районе, где находился несовершеннолетний. Его родителей увезли в госпиталь в тяжелом состоянии, также ранена жительница соседнего дома.
«Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме», — написал глава региона.
Всего в атаке на Ярославскую область участвовали более 30 вражеских БПЛА. Налет отражали силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Евраев предупредил, что на территории региона еще могут находиться фрагменты беспилотников. Он напомнил, что при их обнаружении нельзя прикасаться к неизвестным предметам, а также пользоваться телефонами рядом с ними.
Ранее в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще двое человек получили ранения.
