Генеральная Ассамблея ООН сенсационно приняла резолюцию, которая признает трансатлантическую работорговлю величайшим преступлением против человечности. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы. Резолюцию поддержали 123 государства — все мировое большинство. Россия, Китай, Индия — в том числе. Воздержались 52 страны — в том числе Великобритания и все члены ЕС. Против проголосовали трое: Израиль, Аргентина и США.

США объяснили отказ тем, что работорговля не нарушала действовавших тогда законов, а по вопросу репараций выразили недоумение: в современном мире, мол, неясно, кто именно должен их получать. Вот это аргумент.

Трансатлантическая работорговля продолжалась четыреста лет. За это время около 17 миллионов мужчин, женщин и детей были насильно вырваны из Африки в Америку. Сколько погибло в пути — точно неизвестно. До половины «живого груза» из-за тесноты и антисанитарии не доживало до берега. Те, кто доживали, были проданы. В Америке их меняли на сахар, табак, хлопок — везли в Европу. Там закупали бусы, бумагу, оружие — снова в Африку. И так по кругу четыре века.

Эта система породила расистскую идеологию, основанную на представлении о врожденном превосходстве одних рас над другими. Расизм не возник сам по себе — его сконструировали, чтобы оправдать то, что иначе оправдать было невозможно. И именно это наследие — не только экономическое, но и психологическое, философское — до сих пор влияет на отношения между бывшими колонизаторами и бывшими колониями.

Страны Карибского сообщества первыми предъявили счет: 33 триллиона долларов. Великобритании выставлено почти 20 триллионов, Франции — 6,5, Испании — 6,3. Цифры ошеломляют. Но это украденное и накопленное за весь период эксплуатации. Страны, которые сегодня воздерживаются, когда речь заходит об их собственных преступлениях, — это те же страны, которые учат весь остальной мир правильно понимать историю.

Иезуитская логика, согласитесь: мою историю я трактую сам, а твою — тоже я. Это и есть фундамент того, что принято называть неоколониализмом. Не пушки, не плантации уже — а право интерпретации.

И в этой логике очень хорошо читается украинская история последних лет. Киев поставлен перед необходимостью принимать крайне непопулярные решения — сейчас, например, в обмен на транши МВФ. Повышение тарифов, пенсионная реформа, земельные рынки. Внешние управляющие определяют, как должна жить страна. Рада пытается бунтовать — депутаты не ходят на заседания. Но это все временно.

