Культурная память сильнее законов: украинские дети в Польше предпочли русский язык на экзамене

Вот еще любопытная деталь. Украинские восьмиклассники, оказавшиеся в польской школьной системе, в 2022 году массово выбирали для экзамена по иностранному языку русский — три четверти из них. Украинский сдавали единицы.

С тех пор условия, конечно, изменились, такой вольности в Польше уже не допускают. Но разговор не об этом. Украинские дети выбирали русский, потому что это язык, на котором они думали, читали книги, смотрели мультики и кино. Культурная память — она не в законах. Она в том, что человек помнит с детства.

И вот вопрос: а что российский школьник считает своим? На заседании Совета по культуре 25 марта Карен Шахназаров отчитался: по поручению президента список из 100 лучших фильмов для обязательной демонстрации в школах составлен и направлен в Министерство просвещения. В него вошли исключительно советские фильмы до 1991 года — проверенные временем, без проблем с авторскими правами. Классика — она и есть классика, тут не поспоришь. Но важно, чтобы список стал не обязанностью, а культурным открытием.

На том же заседании Никита Михалков напомнил президенту о давней идее квотирования иностранного кино в российском прокате. Президент заметил, что в Китае и Франции все выстроено жестко.

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, — ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

