Песков: депутаты Госдумы расскажут Путину о своей поездке в США

Мурад Устаров
Российские парламентарии впервые за 12 лет провели переговоры с членами американского Конгресса в Вашингтоне.

Депутаты Государственной думы подробно проинформируют президента России Владимира Путина о своей поездке в США и переговорах с коллегами. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

«Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Делегация российских парламентариев впервые за 12 лет совершила рабочую поездку в Вашингтон, где провела переговоры с представителями американского конгресса. Группу депутатов возглавлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

На встрече стороны обсуждали вопросы возобновления прямого авиасообщения между странами, визовый режим, восстановление практики студенческих обменов, возвращение российских спортсменов в мировой спорт, а также перспективы развития взаимодействия в гуманитарной и культурной сфере. Кроме того, в графике делегатов были переговоры в Совете национальной безопасности США и общение с аналитиками.

