В российских школах начались весенние каникулы

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал детям совмещать отдых с развитием кругозора.

В какие дни марта и апреля в школах РФ весенние каникулы

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

В российских школах начались весенние каникулы, которые при любой схеме обучения должны продлиться как минимум семь дней. Для тех, кто учится по четвертям, неделя отдыха продлится с 28 марта по 5 апреля. Гибридная система с третьими каникулами подразумевает отдельный перерыв с 21 февраля по 1 марта и совместный с остальными с 28 марта по 5 апреля.

В образовательных учреждениях, работающих по триместровой системе, каникулы запланированы немного позже — с 11 по 19 апреля, однако продолжительность их останется неизменной. Об этом журналистам РИА Новости рассказали представители пресс-службы Министерства просвещения РФ.

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, главная цель — сделать каникулы для детей временем полноценного отдыха и восстановления сил. У школьников, по его словам, есть множество возможностей проводить время с пользой. В частности, Кравцов посоветовал ученикам посещать музеи и выставки. И напомнил, что они могут обратиться к рекомендованным спискам фильмов и книг для чтения.

«Это позволит совместить отдых с развитием кругозора. За время каникул школьники должны набраться сил, отдохнуть от учебного ритма, чтобы потом вернуться в классы и продолжить получать знания с интересом и желанием», — заключил министр.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему школьники и их родители боятся Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Современные старшеклассники все чаще страдают тревожным психическим расстройством, которое обостряется на фоне стресса перед зачетами и экзаменами. У него даже есть название — «синдром ожидания ЕГЭ». Дети не могут спать, теряют аппетит и тают на глазах. Как помочь им справиться с неуверенностью?

