РИА Новости: Минпросвещения сообщило о начале весенних каникул в школах России

В российских школах начались весенние каникулы, которые при любой схеме обучения должны продлиться как минимум семь дней. Для тех, кто учится по четвертям, неделя отдыха продлится с 28 марта по 5 апреля. Гибридная система с третьими каникулами подразумевает отдельный перерыв с 21 февраля по 1 марта и совместный с остальными с 28 марта по 5 апреля.

В образовательных учреждениях, работающих по триместровой системе, каникулы запланированы немного позже — с 11 по 19 апреля, однако продолжительность их останется неизменной. Об этом журналистам РИА Новости рассказали представители пресс-службы Министерства просвещения РФ.

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, главная цель — сделать каникулы для детей временем полноценного отдыха и восстановления сил. У школьников, по его словам, есть множество возможностей проводить время с пользой. В частности, Кравцов посоветовал ученикам посещать музеи и выставки. И напомнил, что они могут обратиться к рекомендованным спискам фильмов и книг для чтения.

«Это позволит совместить отдых с развитием кругозора. За время каникул школьники должны набраться сил, отдохнуть от учебного ритма, чтобы потом вернуться в классы и продолжить получать знания с интересом и желанием», — заключил министр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.