Украина перешла на московское время

Отменяющий перевод часов закон был принят Верховной радой два года назад, но так и не начал действовать.

Почему Украина переводит время на московское каждый год

Украина перешла на московское время, несмотря на закон об отмене перевода часов

В ночь на 29 марта Украина перешла на летнее время, которое теперь совпадает с московским, и так будет до октября. В 03:00 жители перевели стрелки часов на час вперед — на 04:00. Теперь украинцы, которые не хотят иметь с Россией ничего общего, будут жить с ней по одному времени. Как так вышло?

В 2025 году Верховная рада приняла закон об отмене перехода на летнее время. Автор инициативы, спикер парламента Руслан Стефанчук, называл отказ от московского времени и установление единого национального геополитической задачей. Однако сезонный перевод часов по-прежнему происходит в положенный срок.

На сайте Верховной рады можно найти подтверждение, что президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон. Возможно, в связи с экономическими рисками, которые влечет за собой перевод часов. В частности, ростом энергопотребления и соответствующими государственными убытками.

Отсутствие подписи Зеленского автоматически актуализирует постановление правительства от 13 мая 1996 года, которое регламентирует перевод часов. В нем указано, что переход на летнее время должен происходить в последнее воскресенье марта. В последнее воскресенье октября, согласно документу, украинцы возвращаются на зимнее время. К этому ритуалу жители страны привыкли, впервые они провели его в 1981 году.

