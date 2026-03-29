Лучше отнести в химчистку: какой штраф грозит за выбивание ковра во дворе

Юрист Моисеев: Штраф за выбивание ковра во дворе может дойти до 5 тысяч рублей

Штраф до пяти тысяч рублей могут получить россияне за выбивание ковров во дворе своего дома. Отдельной нормы законодательства, которая регулировала бы данный вопрос, не существует, однако подобные действия могут быть рассмотрены как правонарушение. И в зависимости от интерпретации последует административное наказание.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев подчеркнул в интервью РИА Новости, что классификация правонарушения зависит от того, какой именно аспект выбивания ковра раздражает соседей. Грубо говоря, смотря на что они пожалуются.

«Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, это региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха», — сказал Моисеев.

В подобных ситуациях в Московской области, например, размер взыскания составляет от одной до пяти тысяч рублей для физических лиц. Но привлечь к ответственности любителя ковров можно и в связи с законом о тишине — в данном случае региональные нормы также являются первостепенными. Нужно выяснить, когда нарушитель вышел во двор со своей пылевыбивалкой и доказать, что было слишком громко.

Ситуацию можно отрегулировать, руководствуясь положениями о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (штраф от 500 до тысячи рублей согласно статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, КоАП. — Прим. ред.). Также можно доказать несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления — две-три тысячи рублей, но надо обращаться в Росприроднадзор.

Из федерального законодательства юрист выделил норму 7.22 КоАП РФ о нарушении правил содержания и ремонта жилых помещений. Однако она рассчитана на привлечение к ответственности должностных лиц, например, управляющие компании, а не граждан.

