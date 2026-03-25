Снег вернется неожиданно: какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля

Даже небольшие осадки могут осложнить ситуацию для автомобилистов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Синоптик Ильин: в конце марта в Москве может выпасть снег
В конце марта — начале апреля в Москве возможны снегопады. Об этом в беседе с aif.ru сообщил синоптик прогностического центра Александр Ильин.
По его словам, к концу марта снег в столице полностью сойдет, однако затем не исключено новое кратковременное выпадение осадков. При этом сформировавшийся снежный покров будет небольшим и не должен вызвать серьезных проблем, хотя может осложнить ситуацию для автомобилистов.
«Что касается возможности снегопадов в Москве. Такая вероятность есть в период последних дней марта — начала апреля. К концу марта в Москве снег полностью сойдет, а после снегопада может установиться кратковременный снежный покров, невысокий», — подчеркнул Ильин.
Также специалист отметил, что к ближайшим выходным ночные температуры в городе перейдут в положительную зону, что свидетельствует о постепенном потеплении.
Ранее, писал 5-tv.ru, март 2026 года в России устанавливает температурные рекорды, превышая показатели прошлых десятилетий.
