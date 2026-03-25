Снег вернется неожиданно: какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля

Мария Гоманюк

Даже небольшие осадки могут осложнить ситуацию для автомобилистов.

Какая погода будет в Москве в конце марта и начале апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Синоптик Ильин: в конце марта в Москве может выпасть снег

В конце марта — начале апреля в Москве возможны снегопады. Об этом в беседе с aif.ru сообщил синоптик прогностического центра Александр Ильин.

По его словам, к концу марта снег в столице полностью сойдет, однако затем не исключено новое кратковременное выпадение осадков. При этом сформировавшийся снежный покров будет небольшим и не должен вызвать серьезных проблем, хотя может осложнить ситуацию для автомобилистов.

«Что касается возможности снегопадов в Москве. Такая вероятность есть в период последних дней марта — начала апреля. К концу марта в Москве снег полностью сойдет, а после снегопада может установиться кратковременный снежный покров, невысокий», — подчеркнул Ильин.

Также специалист отметил, что к ближайшим выходным ночные температуры в городе перейдут в положительную зону, что свидетельствует о постепенном потеплении.

Ранее, писал 5-tv.ru, март 2026 года в России устанавливает температурные рекорды, превышая показатели прошлых десятилетий.

25 мар
Поделиться репой и приготовить «пустые щи»: какие праздники отмечали на Руси в апреле
25 мар
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
23 мар
Прощай, холод: март 2026 года бьет температурные рекорды прошлых десятилетий
23 мар
Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
23 мар
Весна разгоняется: какая погода ждет москвичей 23 марта
22 мар
В сердце страны — солнечная весна: какая погода будет в Москве 22 марта
21 мар
Красочный шторм: северное сияние заметили в нескольких регионах России
21 мар
Массовые аварии и заплыв на льдине: в Приморье и Петербург пришла аномальная погода
19 мар
Наибольший показатель в истории: Патрушев рассказал о новациях в метеорологии
19 мар
Весна в столице: как долго в Москве сохранится аномальное тепло
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео