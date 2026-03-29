«Готовы развивать»: Песков об отношениях России и США

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал визит депутатов Госдумы в Вашингтон.

Песков: Россия готова развивать отношения с США, если Вашингтон согласен

Москва готова развивать отношения с Вашингтоном настолько глубоко и быстро, насколько готовы американцы. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если американская сторона на это (развитие отношений — Прим. ред.)будет готова и согласна», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что визит российской делегации в США значительно поможет оживить весь комплекс двусторонних отношений.

Визит депутатов Госдумы в США

Делегация российских парламентариев впервые за 12 лет совершила рабочую поездку в Вашингтон, где провела переговоры с представителями американского конгресса. Группу депутатов возглавлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

На встрече стороны обсуждали вопросы возобновления прямого авиасообщения между странами, визовый режим, восстановление практики студенческих обменов, возвращение российских спортсменов в мировой спорт, а также перспективы развития взаимодействия в гуманитарной и культурной сфере. Кроме того, в графике делегатов были переговоры в Совете национальной безопасности США и общение с аналитиками.

Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака...

10:58
Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием
10:36
«Взял на себя ответственность»: Мерзликин о жизни с детьми после развода
9:58
Вода по пояс и сломанный асфальт: последствия потопов в Дагестане
9:36
Украина разочаровала Евросоюз как кандидат на вступление
9:20
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву
9:08
Лучше отнести в химчистку: какой штраф грозит за выбивание ковра во дворе

Сейчас читают

«Взял на себя ответственность»: Мерзликин о жизни с детьми после развода
Украина перешла на московское время
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео