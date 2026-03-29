«Готовы развивать»: Песков об отношениях России и США

Песков: Россия готова развивать отношения с США, если Вашингтон согласен

Москва готова развивать отношения с Вашингтоном настолько глубоко и быстро, насколько готовы американцы. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если американская сторона на это (развитие отношений — Прим. ред.)будет готова и согласна», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что визит российской делегации в США значительно поможет оживить весь комплекс двусторонних отношений.

Визит депутатов Госдумы в США

Делегация российских парламентариев впервые за 12 лет совершила рабочую поездку в Вашингтон, где провела переговоры с представителями американского конгресса. Группу депутатов возглавлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

На встрече стороны обсуждали вопросы возобновления прямого авиасообщения между странами, визовый режим, восстановление практики студенческих обменов, возвращение российских спортсменов в мировой спорт, а также перспективы развития взаимодействия в гуманитарной и культурной сфере. Кроме того, в графике делегатов были переговоры в Совете национальной безопасности США и общение с аналитиками.

