Собянин рассказал о модернизации дорожной сети на северо-востоке Москвы

София Головизнина Журналист

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В столице обновят Ботаническую улицу — важную транспортную связку Московского скоростного диаметра и улицы Академика Королева. О проекте реконструкции рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Поездки жителей районов Марфино и Останкинский станут комфортнее и быстрее. Появится более удобный доступ к жилой застройке, социальным объектам и общественным пространствам, а также будут обустроены выделенные полосы для городского транспорта, которые позволят обеспечить приоритетный проезд и значительно сократить задержки», — написал Мэр Москвы.

Повысится также безопасность дорожного движения и увеличится пропускная способность участка.

В рамках проекта планируют реконструкцию почти трех километров дорог на северо-востоке Москвы и благоустройство около трех гектаров прилегающей территории. На время проведения работ улица не будет перекрыта полностью для сохранения комфорта жителей — движение транспорта организуют по временной схеме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

