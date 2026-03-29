«Эпоха ушла»: Владимир Полупанов о том, почему фильм «ДМБ» уже неактуален

Музыкальный журналист два года отслужил в ВДВ и не понаслышке знает об армейских порядках.

Музыкальный журналист Владимир Полупанов считает, что эпоха фильма «ДМБ» ушла, и современная армия не имеет ничего общего с экранной. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на концерте к 25-летию кинокартины.

«Конечно, эпоха ушла. Время этого фильма ушло, потому что там такая „тарантиновщина“ чистой воды, очень много иронии и абсурда, который, конечно, присутствовал», — отметил он.

Владимир Полупанов отслужил два года в ВДВ и не понаслышке знает об армейских порядках того времени. Он вспомнил эпизод из фильма, где молодых бойцов заставляли раскачивать кровати, имитируя движение поезда. Журналист уверен, что такое проявление «дедовщины» было из-за безделья, которого в современной армии практически не осталось.

«Сегодня армия изменилась, она изменилась качественно, стала профессиональной, и сегодня этот фильм смотрится, конечно, абсолютно диковато», — подчеркнул журналист.

Фильм «ДМБ», вышедший на экраны в 2000 году, стал одной из самых популярных российских комедий благодаря сатирическому взгляду на армейскую жизнь. Сюжет рассказывает о приключениях трех молодых парней — «Пули», «Штыка» и «Бомбы», отправившихся служить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженному артисту России Станиславу Дужникову не потребовалась специальная подготовка к роли «Бомбы» в фильме «ДМБ», так как персонаж изначально строился на противоположных чертах. Поэтому актер не занимался глубокой проработкой образа. Ключевая идея уже была заложена в сценарии, и ее оставалось лишь точно передать на экране.

81.14
-0.99 93.42
-1.58
