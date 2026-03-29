Безопасные руины: ополченец Черток про съемки «Малыша» в Мариуполе

Ополченец из ДНР Павел Черток: в Мариуполе безопасно снимать военные фильмы

Ополченец из ДНР Павел Черток стал прототипом главного героя военной драмы «Малыш» и даже сыграл в ней эпизодическую роль. Впечатлениями от работы над фильмом он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере кинокартины.

Съемки проходили в максимально реалистичных условиях — непосредственно в Донецке, Мариуполе и Крыму. Павел Черток отметил, что, вопреки опасениям, работать было спокойно.

«Мариуполь с момента его освобождения не был подвергнут обстрелам ни разу, и это безопасное место как для жителей, так и для съемочной группы. Но на съемках военных картин о безопасности тяжело говорить из-за обилия пиротехники. Случались определенные казусы, но из этого рождались веселые истории и воспоминания», — рассказал Черток.

В фильме «Малыш» рассказывается история 18-летнего Димы из Донецка. Потеряв отца, юноша узнал, что его мать находится в плену в осажденном Мариуполе. Чтобы спасти ее, парень записался добровольцем в штурмовой отряд.

Ранее 5-tv.ru рассказыва, что исполнитель главной роли, актер Глеб Калюжный, прожил историю своего героя почти по-настоящему. Всего через три дня после завершения съемок он отправился на срочную службу в Семеновский полк. На премьеру фильма в Москву его отпустили из воинской части в порядке исключения.

