В США самолет экстренно приземлился в аэропорту Атланты из-за угрозы взрыва

Пилоты самолета Frontier Airlines заявили о его возможном захвате и совершили экстренную посадку в аэропорту Атланты. Об этом сообщило издание Atlanta News First.

По данным источника, в воскресенье, 29 марта, судно авиакомпании Frontier Airlines вылетело из Колумбуса, штат Огайо. Приземлившись в Атланте, его временно отогнали в удаленную часть аэропорта подальше от терминала, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов проводить расследование.

Причиной таких действий послужили заявления одного из пассажиров о якобы имеющейся на борту бомбе. Также мужчина угрожал убить одну из пассажирок. На место прибыли экстренные службы, включая скорую помощь и пожарных, а также ФБР и спецназ.

Все пассажиры были благополучно высажены из самолета и доставлены автобусами в терминал. По предварительным данным властей, угроза не подтвердилась. Сообщений о пострадавших нет. Согласно заявлениям представителей аэропорта, инцидент продолжает расследуется полицией Атланты совместно с федеральными властями. Установлено, что он был связан с «недисциплинированным пассажиром».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.