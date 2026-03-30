В США самолет экстренно приземлился в аэропорту Атланты из-за угрозы взрыва

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Местная полиция ведет расследование произошедшего.

В США самолет экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Arnulf Hettrich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пилоты самолета Frontier Airlines заявили о его возможном захвате и совершили экстренную посадку в аэропорту Атланты. Об этом сообщило издание Atlanta News First.

По данным источника, в воскресенье, 29 марта, судно авиакомпании Frontier Airlines вылетело из Колумбуса, штат Огайо. Приземлившись в Атланте, его временно отогнали в удаленную часть аэропорта подальше от терминала, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов проводить расследование.

Причиной таких действий послужили заявления одного из пассажиров о якобы имеющейся на борту бомбе. Также мужчина угрожал убить одну из пассажирок. На место прибыли экстренные службы, включая скорую помощь и пожарных, а также ФБР и спецназ.

Все пассажиры были благополучно высажены из самолета и доставлены автобусами в терминал. По предварительным данным властей, угроза не подтвердилась. Сообщений о пострадавших нет. Согласно заявлениям представителей аэропорта, инцидент продолжает расследуется полицией Атланты совместно с федеральными властями. Установлено, что он был связан с «недисциплинированным пассажиром».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Последние новости

4:41
4:18
3:48
В США самолет экстренно приземлился в аэропорту Атланты из-за угрозы взрыва
3:28
3:08
2:41
Сейчас читают

Интересные материалы

