Не спелись? Катя Гордон перестала общаться с Лерой Кудрявцевой

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

Еще недавно казалось, что юрист и телеведущая не разлей вода, но теперь это не так.

Почему Катя Гордон поругалась с Лерой Кудрявцевой

Катя Гордон и Лера Кудрявцева перестали общаться из-за денег

Близкие подруги — популярная телеведущая Лера Кудрявцева и звездный юрист Катя Гордон — больше не общаются. Об этом в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv с продюсером Георгием Иващенко рассказала сама Катя Гордон.

По ее словам, она долгое время старалась избегать вопросов, связанных с Кудрявцевой, однако теперь готова открыто говорить на эту тему. Юрист отметила: их дуэт с Лерой под названием «Зависть» распался. Причин этому множества. Однако основная — деньги.

«Крепкая» дружба двух блондинок рухнула после того, как продюсер Таня Тур подняла вопрос про авторские права их коллектива. Кудрявцева, как уточнила адвокат, согласилась, что половина принадлежит Гордон. Однако последнюю такой расклад не устроил.

«Меня, как друга, все это смутило, ведь в те наши годы дружбы мы жили душой нараспашку и никаких бумажек друг от друга не требовали. Я отписала Лере 50% всех аранжировок», — сказала Гордон.

При этом она добавила, что достаточно эмоциональный человек, поэтому может жестко послать любого в какой-то момент. Также в беседе с Иващенко Гордон подчеркнула: Кудрявцева — отличный человек, суперпрофессиональный, но как друг она ее больше не устраивает.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла на сцену вместе с дочерью Машей. Дебют юной ведущей состоялся на концерте, где они работали в паре.

В преддверии выступления звезда опубликовала видео из гримерки, в котором поинтересовалась у дочери, готова ли та к выходу и выучен ли текст. Маша предстала перед зрителями в элегантном алом платье. На мероприятии также присутствовал супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Не спелись? Катя Гордон перестала общаться с Лерой Кудрявцевой
