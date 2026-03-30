«Невыносимо больно»: певица Слава плачет в отпуске на Мальдивах каждый день

Певица Слава призналась, что ее предали самые близкие люди

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) плачет в отпуске каждый день. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети артистки.

«Держусь из последних сил. Все близкие люди предали меня и сделали максимально больно. Каждый день я плачу, и мне невыносимо больно. Использовали, предали, а я все прощала, дура! Веселюсь, но это все наносное», — написала певица.

Подробности случившегося она не раскрыла. Хотя и не отрицала, что когда-то возможно поделится причиной этих переживаний с общественностью.

Артистка отметила, что ее очень сильно обидели, в том числе и члены семьи. По ее словам, своих родных она сильно любит и всегда старалась помочь, несмотря на усталость. Однако они не смогли отплатить ей тем же.

«Вместо поддержки кинули меня в ад», — заявила исполнительница.

Все остальное окружение певицы тоже, даже видя, как певице плохо, не обратили на ее состояние внимание, написала Сланевская.

Несмотря на сложную ситуацию, артистка заверила поклонников, что сильная и обязательно еще «воспрянет».

Март 2026 года выдался для Славы непростым. В первый день весны у певицы был концерт в Пензе, который закончился скандалом. Зрители заявили, что на сцену исполнительница вышла в нетрезвом состоянии, еле стояла на ногах и пела под фонограмму. А две зрительницы и вовсе поднялись на сцену, чтобы выяснить с ней отношения.

После концерта знаменитость призналась, что плохо себя чувствовала из-за гайморита. У нее были сильные боли в ухе и плече. И чтобы заглушить эти ощущения, она перед выступлением выпила сильнодействующие лекарства.

Отменить концерт Слава не решилась из-за большой неустойки. Однако от последующих выступлений артистки все же пришлось отказаться.

Певица уехала в отпуск на Мальдивы. Но, похоже, даже море, пляж и солнце не помогли ей скрыться от проблем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.