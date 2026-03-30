Путин потребовал ускорить расселение аварийного жилья в Архангельской области

За пять лет в регионе новые квартиры получили более 28 тысяч человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поручил ускорить расселение аварийного жилья в Архангельской области. Глава государства заявил об этом во время рабочей встречи с губернатором региона Александром Цыбульским.

«Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья — конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», — заявил Путин.

Губернатор Александр Цыбульский согласился с тем, что решение проблемы аварийного жилья является приоритетом для Архангельской области. Он доложил президенту, что за последние пять лет в регионе расселили 115 домов, и новые квартиры получили более 28 тысяч человек.

Российский лидер отметил, что, несмотря на положительную динамику, количество людей, ожидающих улучшения жилищных условий, остается значительным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в программу реновации в Москве добавили девять новых площадок под строительство жилых домов. Всего в столице предстоит расселить 5176 домов, где проживает порядка одного миллиона москвичей.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Путин потребовал ускорить расселение аварийного жилья в Архангельской области
