Пьер Безухов повзрослеет: кто сыграет героя в новой экранизации «Войны и мира»

Роль Пьера Безухова в экранизации Андреасяна досталась Николаю Шрайберу

Роль Пьера Безухова в новой экранизации «Войны и мира» исполнит 43-летний актер Николай Шрайбер. Об этом режиссер кинокартины Сарик Андреасян заявил в интервью «Кинопоиску».

Несмотря на то, что в начале романа писателя Льва Толстого персонажу всего 20 лет, режиссер считает такой выбор оправданным. По мнению Андреасяна, глубокие философские размышления о любви и вере в кадре смотрятся более органично в исполнении зрелого артиста, нежели юноши.

«Сегодня с трудом представляешь, что в кадр войдет парень 20 лет и начнет рассуждать о вере, любви», — поделился кинематографист.

Режиссер напомнил, что в истории кино уже есть подобные примеры. В советской версии «Войны и мира» 1967 года роль Безухова исполнил народный артист СССР Сергей Бондарчук, которому на момент съемок было около 50 лет.

Андреасян уверен, что уникальный талант и органика Шрайбера позволят ему правдоподобно передать образ на экране.

Премьеру новой версии классики запланировали на февраль 2027 года.

