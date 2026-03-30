Без суда и справок: как вернуть подаренную квартиру после смерти владельца

Светлана Стофорандова
Чтобы сделка была возвратной, в договоре необходимо прописать специальное условие.

Юрист Малышева: подаренное жилье можно вернуть после смерти нового владельца

Передача квартиры в дар — это сделка, которую почти невозможно повернуть вспять. Как только документы оформили, жилье становится полной собственностью нового владельца. О том, можно ли вернуть недвижимость дарителю после смерти одаряемого, изданию aif.ru рассказала юрист Ангелина Малышева.

По закону у дарителя нет автоматического права забирать «подарок» назад. Если новый владелец умрет, квартиру обычно включают в его наследство и делят между родственниками. Чтобы этого избежать, юрист призвала заранее внести в договор важное условие: «даритель вправе отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого».

«Пункт 4 статьи 578 Гражданского кодекса РФ прямо говорит: такое право возникает только тогда, когда оно специально оговорено в договоре. Если этого условия нет — отменить дарение уже не получится, даже если вы близкий родственник», — подчеркнула она.

Если нужная фраза в документах есть, процедура возврата проходит максимально просто. Дарителю не нужно обращаться в суд или доказывать свою правоту. Достаточно прийти в МФЦ или Росреестр и написать заявление. При себе необходимо иметь договор дарения и свидетельство о смерти нового владельца квартиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что налог на продажу недвижимости не взимается, если она находилась в собственности более пяти лет. К исключениям относятся случаи дарения или наследства, тогда срок владения может быть три года.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
Без суда и справок: как вернуть подаренную квартиру после смерти владельца
