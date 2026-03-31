Радио «Судного дня» передало в эфир два загадочных сигнала

Радио Судного дня УВБ-76 передало в эфир еще два сигнала

Два новых слова прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, известной как радиостанция «Судного дня». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг вещателя.

Сообщения зафиксировали 30 марта в 14:15 и 15:40 по московскому времени. Первый сигнал содержал слово «Срезовак», а второй — «Гуяносляб».

«НЖТИ 06567 СРЕЗОВАК 4281 5666 … НЖТИ 41869 ГУАНОСЛЯБ 1485 1546», — так выглядит полная расшифровка переданных сообщений.

Кроме того, в 13:01 в эфире станции прозвучало слово «Шейх».

УВБ-76 — военная радиостанция, разработанная в СССР еще в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что ее прозвали «Жужжалкой». При этом иногда жужжание прерывается голосовыми сообщениями из слов и цифр.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19 марта радио «Судного дня» передало несколько шифровок со словами. При этом в одном из сообщений прозвучал сигнал «Страх Катет».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.