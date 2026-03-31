ТЦК получили отпор в Днепропетровске: комиссары уехали с разбитыми лицами

ТЦК получили отпор в Днепропетровске

Тем временем по всей Украине продолжается принудительная мобилизация. Но в некоторых областях жители уже создают что-то вроде отрядов самообороны от государства.

Вот, например, кадры, которые были сделаны в Днепропетровске. Там компания молодых людей так гостеприимно встретила комиссаров территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), что те уехали с разбитыми лицами.

В итоге забрать не удалось. Но полиция начала расследование, пытаясь найти участников этого нападения.

Ранее сайт 5-tv.ru рассказывал, что в Киевской области сотрудника ТЦК подозревают в избиении и унижении призывников. Правоохранительные органы задержали сотрудника ТЦК за систематическое превышение полномочий во время военного положения. По информации издания, это происходило во время учений с августа по сентябрь 2025 года. Ведется поиск других причастных, включая руководителей.

