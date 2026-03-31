ТЦК получили отпор в Днепропетровске: комиссары уехали с разбитыми лицами

По всей Украине продолжается принудительная мобилизация.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Viacheslav Madiievskyi; 5-tv.ru

Тем временем по всей Украине продолжается принудительная мобилизация. Но в некоторых областях жители уже создают что-то вроде отрядов самообороны от государства.

Вот, например, кадры, которые были сделаны в Днепропетровске. Там компания молодых людей так гостеприимно встретила комиссаров территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), что те уехали с разбитыми лицами.

В итоге забрать не удалось. Но полиция начала расследование, пытаясь найти участников этого нападения.

Ранее сайт 5-tv.ru рассказывал, что в Киевской области сотрудника ТЦК подозревают в избиении и унижении призывников. Правоохранительные органы задержали сотрудника ТЦК за систематическое превышение полномочий во время военного положения. По информации издания, это происходило во время учений с августа по сентябрь 2025 года. Ведется поиск других причастных, включая руководителей.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

4:33
Мошенники придумали новую уловку, как заставить россиян им перезвонить
4:25
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
4:17
Красный флаг: стало известно, какие переводы вызывают подозрения у банков
4:10
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
3:55
Песков анонсировал скорую встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой
3:52
«Пока не очень получается»: Бортич осваивает новую профессию

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Раскрыта зарплата Зеленского
Умер актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео